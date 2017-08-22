Алматы. 22 августа. КазТАГ – Казахстан направил Кыргызстану в рамках помощи для интеграции в ЕАЭС первый транш в $41 млн на модернизацию таможенной, ветеринарной, фитосанитарной и карантинной служб Кыргызстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Сегодня в Чолпон-Ате на полях экономического форума «Иссык-Куль-2017» и заседания совета Евразийской экономической комиссии в присутствии первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина и вице-премьер-министра КР Олега Панкратова вице-министр финансов РК Канат Баедилов и заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков подписали детализированный перечень мероприятий технического содействия», — говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

В пресс-службе напомнили, что в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, подписанного в декабре 2016 года, Казахстан выделяет Кыргызстану $100 млн. Первый транш в соответствии с подписанным сегодня детализированным перечнем составляет $41 млн.

Техническое содействие кыргызской стороне направлено на реализацию проектов дорожной карты по присоединению Кыргызстана к договору ЕАЭС: модернизацию и развитие инфраструктуры таможенной границы, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, а также обучение кыргызских специалистов.

«Только для оснащения и модернизации ветеринарной и карантинной служб Кыргызской Республики Казахстан выделяет техническую помощь в размере $22 млн, что позволит обеспечить ветеринарную и фитосанитарную безопасность на территории Кыргызстана и стран ЕАЭС», — отмечается в сообщении.

Оказываемое содействие позволит Кыргызстану в более сжатые сроки адаптировать экономику страны к требованиям ЕАЭС.

Напомним, Казахстан ратифицировал соглашение о выделении помощи в $100 млн Кыргызстану для интеграции в ЕАЭС 5 июля.