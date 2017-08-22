Конкурсную процедуру прохождения проектов ГЧП в Казахстане сократят до 3-х этапов

Астана. 22 августа. КазТАГ — Оксана Скибан . Конкурсную процедуру прохождения проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Казахстане сократят до 3-х этапов, сообщил министр по национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«В целях упрощения процедур планирования проектов ГЧП предлагается весь процесс сократить с 5 до 3-х этапов — это экспертиза инвестиционного предложения, проведение конкурса, заключение договора ГЧП — за счет исключения концепции проекта и экспертизы проекта договора ГЧП», — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства, представляя поправки по вопросам совершенствования бюджетного процесса во вторник.

По его словам, это позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3 мес.

«Одним из новшеств является внедрение «программного ГЧП». Это означает, что все процедуры отбора частного партнера и реализации проектов ГЧП будут прописаны в упрощенной форме для каждой сферы в государственных и правительственных программах без проведения дополнительных экспертиз», — проинформировал он.

Как подчеркнул министр, в итоге процедуры ГЧП станут более короткими и доступными для бизнеса.