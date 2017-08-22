В Казахстане изучат вопрос о предоставлении госуслуг для бизнеса по аналогии с деятельностью «Правительства для граждан»

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Астана. 22 августа. КазТАГ – В правительство Казахстана будут внесены предложения по предоставлению государственных услуг для бизнеса по аналогии с деятельностью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и национальной палатой предпринимателей («Атамекен» — КазТАГ) необходимо изучить и внести предложения по предоставлению государственных услуг для бизнеса по аналогии с корпорацией «Правительство для граждан», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства РК во вторник.

Кроме того, он напомнил, что на прошлом заседании правительства РК была одобрена национальная экспортная стратегия.

«Теперь министерству по инвестициям и развитию совместно с заинтересованными государственными органами необходимо в месячный срок внести конкретные предложения по разграничению зон ответственности министерств, местных исполнительных органов и национальной компании KazakhExport в части поддержки экспортеров», — отметил глава кабмина.

«В отношении обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) поручаю министерству здравоохранения совместно с министерствами национальной экономики, финансов, юстиции, труда и социальной защиты населения в двухдневный срок внести проект письма главе государства по вопросам ОСМС», — добавил Б. Сагинтаев.

В свою очередь министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и коммуникаций, по делам религии и гражданского общества, финансов, акиматам регионов он поручил взять на личный контроль и обеспечить своевременную реализацию проектов в рамках программы «Рухани жангыру».

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