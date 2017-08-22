Казахстанских чиновников призвали навести порядок с многочасовыми очередями на границе с Кыргызстаном

Астана. 22 августа КазТАГ – Арсен Аскаров . Навести порядок с многочасовыми очередями на границе с Кыргызстаном требуют в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК.

«Если вы сами на уровне вице-министров поедете на границу, условно, Кыргызстана, вас проведут в течение 10, возможно меньше, минут. На днях мне тоже оттуда звонили, говорят: «Мы пять часов не можем пройти в сторону Иссык-Куля. За это время я бы дважды вернулся в Алматы». Можно было распределить эти машины: и грузовые, и легковые, и людей. Все в одном месте — и животные, и люди», — сказал во вторник заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, обращаясь к представителям министерства финансов на заседании.

Кроме того, он призвал чиновников немедленно разобраться с огромными очередями в МЦПС «Хоргос».

«Вы посмотрите, что творится на «Хоргосе», сообщения граждан, которые туда проехали и посмотрели. Неужели вы ждете, пока мы все вместе должны будем туда поехать? Вы поехали, отчитались перед правительством, что у вас там все нормально. Можно завтра проехать посмотреть — те же проблемы остались. Нужно системно разобраться, чтобы люди заходили и в течение получаса проходили через границу. Даже в Кыргызстан в течение получаса прошли. Неужели мы не можем это сделать сейчас?» — возмутился А.Шпекбаев.