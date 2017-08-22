Штрафовать родителей за отказ вакцинировать детей намерены в Казахстане

Астана. 22 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . В Казахстане предлагается установить административную ответственность в 10 минимальных расчетных показателей (МРП) родителям за отказ от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний детей.

Данную норму содержит законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений».

«Уклонение родителей или законных представителей несовершеннолетнего ребенка (детей) от профилактики у них инфекционных и паразитарных заболеваний, предусмотренных действующим законодательством РК, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей», — говорится в сравнительной таблице проекта закона.

Это предложение включено в отдельную статью 430-1.

«Статья 430-1. Уклонение от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний несовершеннолетних детей. Статья устанавливает административную ответственность родителей или лиц, их заменяющих, уклоняющихся от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний детей», — поясняется в документе.

При этом указывается, что штрафная санкция установлена в рамках действующих санкций, предусмотренных КоАП РК, а так как данная норма требует наличия правоприменительной практики, то ввиду ее отсутствия разработчики исходили из действующих норм законодательства.

Разработчиком данного законопроекта является министерство по делам религий и гражданского общества. Касательно сроков внесения проекта закона в парламент РК в пресс-службе министерства пояснили, что документ планируется внести на рассмотрение депутатов осенью текущего года.

1 МРП = Т2269.