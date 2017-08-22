Штрафовать родителей за отказ вакцинировать детей намерены в Казахстане

Астана. 22 августа. КазТАГ – Оксана Скибан. В Казахстане предлагается установить административную ответственность в 10 минимальных расчетных показателей (МРП) родителям за отказ от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний детей.
Данную норму содержит законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений».
«Уклонение родителей или законных представителей несовершеннолетнего ребенка (детей) от профилактики у них инфекционных и паразитарных заболеваний, предусмотренных действующим законодательством РК, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей», — говорится в сравнительной таблице проекта закона.
Это предложение включено в отдельную статью 430-1.
«Статья 430-1. Уклонение от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний несовершеннолетних детей. Статья устанавливает административную ответственность родителей или лиц, их заменяющих, уклоняющихся от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний детей», — поясняется в документе.
При этом указывается, что штрафная санкция установлена в рамках действующих санкций, предусмотренных КоАП РК, а так как данная норма требует наличия правоприменительной практики, то ввиду ее отсутствия разработчики исходили из действующих норм законодательства.
Разработчиком данного законопроекта является министерство по делам религий и гражданского общества. Касательно сроков внесения проекта закона в парламент РК в пресс-службе министерства пояснили, что документ планируется внести на рассмотрение депутатов осенью текущего года.
1 МРП = Т2269.comments powered by HyperComments