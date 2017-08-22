Нацбанк повысил прогноз роста ВВП Казахстана до 3,1% в 2017 г. и понизил до 3% в 2018 г.

Алматы. 22 августа. КазТАГ – Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана в 2017 году ускорится до 3,1%, в 2018 году – до 3%, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

Как отмечается, 18 августа Нацбанк завершил очередной прогнозный раунд «Июль-август 2017 года»; прогнозный период — с III квартала 2017 года по I квартал 2019 года. В качестве базового рассматривается сценарий цены на нефть на уровне $50 за баррель на протяжении всего прогнозного периода.

«Темпы экономического роста, согласно последней оценке, ускорятся до 3,1% (2,8% в предыдущий прогнозный раунд) в 2017 году и до 3% — в 2018 году (3,6% в предыдущий прогнозный раунд)», — указывается в информации, распространенной во вторник.

Как поясняется, пересмотр темпов роста связан с ускорением в I полугодии этого года восстановительных процессов в реальном секторе экономики. Помимо этого положительная динамика зафиксирована в остальных отраслях экономики.

«Предпосылки экономического роста на прогнозном периоде не претерпели изменений. Ожидается рост внутреннего потребления, рост инвестиций в основной капитал при увеличении объемов добычи и производства минеральных ресурсов (эффект Кашагана). Рост импорта потребительских и инвестиционных товаров в результате расширения внутреннего спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП», — утверждается в тексте.

Как сообщается, динамика внешнего спроса соответствует траекториям предыдущего прогнозного раунда, в рамках которого предполагалось восстановление экономики Европейского союза, слабоположительные темпы роста ВВП России, ниспадающие, но все еще высокие темпы экономического роста Китая.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в течение второй половины 2017 года будет находиться ближе к верхней границе целевого коридора 6-8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7%.

«Стабильные цены на нефть, снижение инфляционных ожиданий при слабом проинфляционном давлении со стороны внутреннего спроса приведут к вхождению инфляции в целевой коридор 5-7% в 2018 году и 4-6% в начале 2019 года», — уточняется в сообщении.

В свою очередь, при реализации сценария $40 за баррель годовая инфляция будет находиться немного выше верхней границы целевого коридора 2017 года и возле верхней границы целевого коридора 2018 года.

Национальный банк РК 4 раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов). На основе полученных прогнозов и оценок Нацбанк принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.

Напомним, 3 июня Нацбанк завершил предыдущий прогнозный раунд «апрель-май 2017 года», с прогнозным периодом — со второго квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года. Согласно этому документу, темпы экономического роста должны ускориться в 2017 году — до 2,8% с 2,2% в соответствии с предыдущим прогнозным раундом и в 2018 году — до 3,6%. При этом годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года должна будет находиться в целевом коридоре 6-8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7%.