Астана. 22 августа. КазТАГ – Погода без осадков ожидается во вторник на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер восточных направлений 5-10 м/с, +26+28.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +24+26.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях ожидается ясная погода без осадков, утром местами туман, +25+30, +23+28, +23+28 и +25+30 соответственно.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях синоптики также прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха днем в регионах +20+25; в Восточно-Казахстанской области утром местами туман, днем возможно усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясно, осадков не ожидается, местами усиление ветра 15-20 м/с, возможны пыльные бури, +27+32, +30+35 и +30+35 соответственно; в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях порывы ветра могут достигать 25 м/с. В Алматинской области без осадков, +23+28.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях также сохраняется погода без осадков, +30+35, +30+35, +30+35 и +28+33 соответственно.

На большей части Атырауской, местами Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской Костанайской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.