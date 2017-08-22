США расширят полномочия ВС на территории Афганистана ради борьбы с терроризмом

Алматы. 22 августа. КазТАГ – Соединенные Штаты ради борьбы с терроризмом расширят полномочия своих Вооруженных сил, находящихся на территории Афганистана, заявил президент США Дональд Трамп.

Также он заявил о том, что США больше не будут сообщать заранее о своих военных операциях и не будут говорить о численности своего воинского контингента в Афганистане.

«Мы не будем говорить о численности (контингента – КазТАГ) или наших планах дальнейших военных действий», — сказал американский президент в понедельник на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния).

Он также подчеркнул, что новая стратегия США в Афганистане и в регионе будет зависеть от обстоятельств.

«Ядро нашей новой стратегии состоит в переходе от подхода, основанного на продолжительности, к подходу, основанному на обстоятельствах», — сказал он.

Кроме того, президент констатировал, что резкий уход США из Афганистана привел бы к возникновению там вакуума, который займут боевики.

«Последствия резкого выхода одновременно ожидаемы и неприемлемы», — добавил Д.Трамп.

Между тем телеканал Fox News сообщил, что Д.Трамп принял решение направить в Афганистан дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих. Это произошло до запланированного на тот же день выступления президента, посвященного новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время в Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

Как утверждала в начале июля газета The Wall Street Journal, Белый дом разрешил министерству обороны США направить в Афганистан без согласования подкрепление численностью не более 3,9 тыс. человек. По сведениям источников газеты, после того, как в июне этого года Д.Трамп наделил министра обороны Джеймса Мэттиса полномочиями самостоятельно определять численность войск США в Афганистане, министру были направлены дополнительные инструкции. Из них следовало, что шеф Пентагона может отправить в Афганистан дополнительно не более 3,9 тыс. человек. Если Д.Мэттис сочтет, что в Афганистане нужно еще больше американских войск, то ему якобы нужно будет заново согласовывать это с Белым домом, напоминает ТАСС.