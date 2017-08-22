Пожар в российском Ростове-на-Дону уничтожил почти 100 домов

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Алматы. 22 августа. КазТАГ – Пожар в российском Ростове-на-Дону уничтожил почти 100 домов, сообщают российские СМИ.

Пожарные при помощи авиации ликвидировали открытое горение в жилом секторе в Ростове-на-Дону, сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер. По всему периметру территории проводится проливка. На месте происшествия работают более 2 тыс. человек, а также 7 воздушных судов.

Крупный пожар в жилом секторе в Ростове-на-Дону начался днем 21 августа. Огнем были охвачены около 30 домов, позже их количество увеличилось до 120. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 45 человек. В связи с возгоранием режим чрезвычайной ситуации сначала был объявлен в городе, затем МЧС распространило его на всю территорию Ростовской области.

«Мы имеем 120 строений, пострадавших от пожара, из них 98 – жилые постройки», — сообщал губернатор региона Василий Голубев.

Причины пожара власти области пока не уточняют. Их должно установить следствие в рамках уголовного дела. Предварительно установлено, что возгорание началось в брошенных домах, не пригодных для проживания». При этом в правоохранительных органах не исключают, что пожар мог начаться из-за возгорания бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания.

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