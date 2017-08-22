2 человека погибли, 25 пострадали в результате землетрясения на итальянском острове Искья

Алматы. 22 августа. КазТАГ – 2 человека погибли, еще 25 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на итальянском острове Искья в Неаполитанском заливе, сообщают СМИ.

Землетрясение на Искье произошло в понедельник около 21.30 по местному времени. Его магнитуда составила 4, а эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км.

Подземный толчок привел к разрушениям зданий. По данным спасательных служб, 10 человек предположительно находятся под завалами, в том числе трое детей. Они считаются пропавшими без вести, а 25 жителей доставлены в местные больницы, многие из них в тяжелом состоянии. Еще 2 человека погибли. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться другие жертвы.

Остров в Неаполитанском заливе оказался обесточен. Подземные толчки повторились 10 раз.

По свидетельствам очевидцев, колебания земной поверхности явственно ощущались в различных населенных пунктах острова и вызвали панику среди жителей и многочисленных туристов, отдыхающих на Искье. Многие люди в страхе выскочили на улицы. Ситуацию усугубил полный блэкаут, который произошел в этот момент в порту города Искья.

Больше всего разрушений произошло в курортном местечке Казамиччола-Терме.