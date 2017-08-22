В Казахстане намерены автоматизировать процесс таможенного декларирования и выпуска товаров

Астана. 22 августа. КазТАГ – Проект Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» предусматривает автоматизацию процесса таможенного декларирования и выпуска товаров, сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов.

«Пять наиболее важных моментов упрощения таможенного администрирования, заложенных в проекте кодекса. Первое. С учетом норм наднационального таможенного кодекса закреплен приоритет электронного взаимодействия таможни и бизнеса. Процесс таможенного декларирования и выпуска товаров будет автоматизирован», — сказал Б. Суланов на заседании правительства РК во вторник.

По его словам, теперь в случае отсутствия рисков информационная система будет принимать решения по таможенным декларациям в считанные минуты.

«При этом максимальный срок рассмотрения декларации сокращен с одного рабочего дня до четырех часов. Такое новшество существенно снижает издержки бизнеса и ускоряет перемещение товаров через пункты пропуска», — отметил министр.

Во-вторых, по его словам, на примере ряда стран с лучшим мировым опытом внедрена возможность заполнения транзитных деклараций и пассажирских таможенных деклараций сотрудниками таможни, что является альтернативой услугам брокерских компаний.

«Третье. В целях обеспечения принципа «партнерство государства и бизнеса» нами пересмотрены упрощения для уполномоченных экономических операторов (УЭО). Теперь они обладают дополнительными упрощениями при транзите с признанием их статуса на всей территории Евразийского экономического союза», — рассказал Б. Султанов.

УЭО не предоставляют обеспечение уплаты таможенных платежей, не устанавливается маршрут перевозки, указал он.

«Кроме того, в отношении операторов таможенные операции будут совершаться в первоочередном порядке непосредственно на их складах», — сообщил он.

Также в целях возможности применения передовых информационных технологий и решений в проекте кодекса заложена новая норма – электронное таможенное сопровождение, которая позволит, в частности, заменить применяемое на сегодняшний день физическое сопровождение товаров. Данная норма будет реализована при наличии соответствующей информационной системы и оборудования.

«Пятое. Доработана платежная часть таможенного администрирования, по итогам которой установлена возможность внесения таможенных платежей авансом в счет предстоящих обязательств, а также их использование в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов», — подчеркнул министр финансов РК.

Планируется, что все платежи будут вноситься на один КБК (код бюджетной классификации).

Также в проекте кодекса предусматриваются положения, направленные на развитие казахстанско-китайского проекта – международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». По утверждению Б. Султанова, с учетом создания специальной экономической зоны на территории данного центра совместно с бизнесом был согласован и урегулирован подход по применению процедуры свободной таможенной зоны.

«Допущена возможность потребления иностранных товаров на территории МЦПС «Хоргос» без декларирования и уплаты таможенных платежей. Это позволит ввозить иностранный товар для сферы услуг и общественного питания без дополнительных затрат», — отметил он.

«Открывается возможность функционирования магазинов беспошлинной торговли, где будет осуществляться реализация как отечественных, так и иностранных товаров физическим лицам в розницу, что повышает туристический интерес к МЦПС «Хоргос», — заключил министр.

Напомним, в Казахстане в настоящее время действует Кодекс РК «О таможенном деле в Республике Казахстан», на его замену разрабатывается проект Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».