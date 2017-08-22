В Казахстане планируют стимулировать добровольное переселение граждан с юга на север

Астана. 22 августа. КазТАГ – Правительству Казахстана в месячный срок должны быть представлены предложения по увеличению региональных квот и стимулированию добровольного переселения из южных регионов в северные, сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Глава государства особое внимание уделил реализации программы продуктивной занятости и развитию массового предпринимательства. При этом отметил необходимость создания постоянных рабочих мест, слабый темп микрокредитования и наличие межрегионального дисбаланса трудовых ресурсов», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства РК во вторник.

«В связи с этим поручаю в месячный срок министерствам труда, национальной экономики, финансов, сельского хозяйства совместно с акимами регионов внести в правительство предложения по увеличению региональных квот и стимулированию добровольного переселения из южных регионов в северные и подготовить необходимые расчеты», — добавил он.

Кроме того, глава кабмина поручил министерствам национальной экономики, сельского хозяйства совместно с акимами в течение месяца дополнительно проработать вопрос по расширению охвата населения микрокредитованием, в том числе посредством увеличения доли профинансированных стартапов по проекту «Бизнес бастау».

«Акимам регионов в рамках реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства необходимо уделять особое внимание созданию постоянных рабочих мест в регионах для вовлечения граждан в пенсионную систему и в обязательное социальное медицинское страхование. Министерству национальной экономики, сельского хозяйства совместно с акимами проработать меры по расширению охвата населения микрокредитованием, в том числе на стартап-проекты», — распорядился Б.Сагинтаев.