Поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства представлены в правительстве РК

Астана. 22 августа. КазТАГ — Оксана Скибан . Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» рассмотрен в правительстве.

«Законопроектом предлагаются поправки в бюджетное законодательство по ряду основных направлений», — сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании правительства во вторник, представляя документ.

По его словам, в целях упрощения реализации бюджетных программ предлагается исключить отдельные этапы их согласования. В результате сократится более 1,5 тыс. документов на центральном и местном уровнях.

«Также в рамках расширения самостоятельности администраторов при реализации бюджетных программ в целях реализации поручений главы государства предлагается предусмотреть возможность перераспределения средств между бюджетными программами без уточнения бюджета, в объеме не более 10% при неэффективном исполнении бюджетных программ и при неосвоении средств», — указал министр.

Кроме того, предлагается перераспределение местными исполнительными органами минимальных объемов финансирования в рамках трансфертов общего характера; перераспределение экономии по текущей подпрограмме на подпрограмму развития внутри одной бюджетной программы.

«При этом снимается ограничение по перераспределению средств внутри бюджетных программ по инициативе государственного органа 1 раз в квартал. Все это позволит более качественно осваивать средства в течение года», — полагает министр.

В то же время в целях упрощения процедур планирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) предлагается весь процесс сократить с 5 до 3-х этапов за счет исключения концепции проекта и экспертизы проекта договора ГЧП. Это позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3-х месяцев. В итоге процедуры ГЧП станут более короткими и доступными для бизнеса.

Между тем, как добавил Т. Сулейменов, в рамках реализации новой концепции формирования и использования Национального фонда определение ненефтяного дефицита приводится в соответствие с методикой МВФ, с утверждением его уровня в законе о республиканском бюджете.

«Это повысит роль этого показателя как одного из главных индикаторов фискальной политики», — считает министр.

В целях повышения эффективности средств, выделенных квазигоссектору на увеличение уставных капиталов, предлагается в Бюджетном кодексе предусмотреть возможность использования остатков на счетах посредством уменьшения уставного капитала субъекта квазигосударственного сектора путем выкупа акций эмитентом у государства или уменьшения номинальной стоимости акций.

«А также финансирования реализуемых или новых инвестиционных проектов субъекта квазигосударственного сектора через корректировку или разработку нового ФЭО (финансово-экономического обоснования – КазТАГ) и одобрение на РБК (республиканской бюджетной комиссии – КазТАГ) и использования суммы экономии на цели развития, не превышающей 50 тыс. МРП, без корректировки ФЭО», — перечислил он.

Наряду с этим предусматривается запрет на прогнозирование штрафов, пени, санкций и взысканий; казначейское сопровождение бюджетных инвестиционных проектов; внедрение прогнозной консолидированной финансовой отчетности и введение интегратора в области бюджетного процесса министерства финансов.

«В целом предлагаемые поправки будут способствовать более быстрому доведению бюджетных средств до экономики, уменьшению сумм неосвоения, увеличению количества проектов ГЧП, а также большей ответственности госорганов при большей самостоятельности», — заключил министр.