Алматинцы оплачивали лишние коммунальные услуги

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Акимат города Алматы выявил и пресек незаконное включение лишних услуг в квитанции за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Управление жилья и жилищной инспекции г. Алматы изучило правомерность включения в квитанцию отдельных платежей. При изучении квитанций АО «Алсеко» и ТОО «ИВЦ» управление установило, что помимо основных платежей (электричество, вода, тепло) в квитанции включены дополнительные услуги, за которые жители платят деньги. Даже по предварительным подсчетам, если 30% жителей, не заглядывая в квитанцию, оплачивали эти услуги, то в месяц в карман коммунальных служб уходило более Т22 млн, а в год более Т270 млн», — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

Как отмечает управление, в последних строках квитанции имелись такие добровольные платежи, как оказание юридических услуг, очистка вентиляционных каналов, справочная служба о вакансиях, телефонная справочная служба и т.п., за которые должны были платить собственники квартир.

В соответствии с требованиями жилищного законодательства издержки, связанные с содержанием дома, в том числе добровольные платежи, должны рассматриваться на общем собрании жителей и приниматься большинством голосов жильцов, чего сделано не было. К тому же неясно, получали ли собственники квартир в Алматы, которых сейчас насчитывается 379 338, оплаченные дополнительные услуги.

По итогам проведенной работы управления жилья и жилищной инспекции г. Алматы совместно с департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики РК по г. Алматы в АО «Алсеко» и ТОО «ИВЦ» исключены все дополнительные платежи, не согласованные жителями домов.