Нейтральными считают в Нацбанке санкции США против РФ для экономики Казахстана

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Потенциал влияния антироссийских санкций со стороны США на казахстанскую экономику является нейтральным, считает председатель Национального банка РК (НБРК) Данияр Акишев.

«Касательно вероятного потенциала влияния санкций на экономику Казахстана, мы оцениваем его как нейтральный. И при стабильности на мировых сырьевых рынках риски для казахстанской экономики минимальны», — заявил Д. Акишев на пресс-конференции Нацбанка в среду.

В то же время он считает некорректным комментировать и оценивать характер двусторонних отношений между странами, даже несмотря на то, что они имеют отношение к Казахстану.

«Наверное, это правильно, чтобы соответствующие органы власти либо Российской Федерации, либо Соединенных Штатов Америки это комментировали», — добавил он.

Как уже сообщалось, в минувший вторник США расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве руководство группы компаний «Гефест» и ряд других лиц. Москва приступает к проработке ответных мер в связи с расширением США антироссийских санкций.

Ранее, 3 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Напомним, этот закон сводит воедино и дополняет большой объем принятых ранее, после воссоединения РФ с Крымом и начала конфликта в Донбассе, документов о санкциях против России.