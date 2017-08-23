Глава КНДР поручил увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Лидер КНДР Ким Чен Ын собирается увеличить объемы производства боеголовок для баллистических ракет и ракетных двигателей на твердом топливе. Об этом он заявил во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

«Верховный руководитель поручил институту увеличить объемы выпуска ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет с использованием углеродных материалов», — отмечается в сообщении агентства в среду.

В настоящее время КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле Пхеньян дважды провел испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отнонении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.