Казахстан занял второе место на фестивале национальных видов спорта и игр стран Содружества

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Казахстан занял второе место на первом фестивале национальных видов спорта и игр государств Содружества, который проходил в Ульяновске, сообщается на сайте исполнительного комитета СНГ.

Первое место на фестивале заняли российские спортсмены, а третье – Азербайджан.

За медали боролись более 350 спортсменов, в том числе из Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Армении, Узбекистана, России.

Участники состязались в 10 видах спорта: перетягивании каната, самбо, борьбе на поясах, гиревом спорте, стрельбе из лука, хоккее с мячом, мас-рестлинге, городошном спорте, шашках и лапте.

Всего было разыграно 90 комплектов медалей.

«Верю, что фестиваль получит постоянную поддержку на пространстве Содружества. Его проведение предполагается раз в два года. Но уже сейчас совет по физической культуре и спорту 11 государств принял предложение Кыргызстана о проведении в 2018 году II фестиваля национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ одновременно со Всемирными играми кочевников», — отметил заместитель председателя исполкома СНГ Сергей Иванов.

Как сообщалось ранее, фестиваль проходил в Ульяновске с 12 по 16 августа. Планируется, что он будет проводиться для укрепления традиционно сложившихся дружественных связей между народами государств Содружества, сохранения национальных видов спорта и игр как исторического наследия, популяризации и развития их на международном уровне. Проведение фестиваля создаст условия для развития существующих и возрождения утраченных национальных видов спорта, а также содействовать их включению в международную соревновательную практику.