Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США

Новости 79 0

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Москва приступает к проработке ответных мер в связи с расширением США антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

«Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки – на сей раз по северокорейскому сюжету. Заданный еще администрацией Барака Обамы «тренд» на последовательный развал двусторонних отношений продолжен», — говорится в комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном на сайте российского дипведомства.

По его словам, в Москве всегда выступали и будут выступать «в пользу урегулирования имеющихся разногласий путем диалога».

«(…) для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там (в Вашингтоне – КазТАГ) пришли к пониманию столь очевидных истин», — подчеркнул дипломат.

«Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер», — добавил С.Рябков.

Во вторник США расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве руководство группы компаний «Гефест» и ряд других лиц.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Казахстан и Россия проведут совместную оперативно-профилактическую операцию по противодействию обороту наркотиков
  2. Совбез ООН расширил санкции против КНДР в связи с запусками ракет
  3. Назарбаев выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью людей в теракте в Барселоне
  4. Россия проведет комплексную проверку аэропортов и состояния воздушных судов Байконура
  5. В качестве председателя ЕАЭС Россия будет решать стратегические задачи на будущее – Медведев

Новости партнеров

Загрузка...