Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Москва приступает к проработке ответных мер в связи с расширением США антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

«Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки – на сей раз по северокорейскому сюжету. Заданный еще администрацией Барака Обамы «тренд» на последовательный развал двусторонних отношений продолжен», — говорится в комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном на сайте российского дипведомства.

По его словам, в Москве всегда выступали и будут выступать «в пользу урегулирования имеющихся разногласий путем диалога».

«(…) для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там (в Вашингтоне – КазТАГ) пришли к пониманию столь очевидных истин», — подчеркнул дипломат.

«Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер», — добавил С.Рябков.

Во вторник США расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве руководство группы компаний «Гефест» и ряд других лиц.