Казахстанские предприятия оборонной промышленности представили образцы вооружения на форуме «Армия-2017» в Подмосковье

Алматы. 23 августа. КазТАГ — В г. Кубинке Московской области более 10 предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстан (ОПК) приняли участие в III международном военно-техническом форуме «Армия-2017», сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК.

Как отмечается, казахстанская делегация во главе с министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбутом Атамкуловым участвовала в церемонии открытия форума.

«Отечественные предприятия ОПК уже второй год участвуют в этом представительном форуме. Целью участия является не только презентация новых образцов вооружения, но и демонстрация экспортоориентированных проектов Казахстана. (…) На стенде площадью свыше 200 кв. м отечественные компании представили свыше 60 натурных образцов и макетов изделий военного и двойного назначения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МОАП.

Так, казахстанский завод по выпуску электронно-оптической продукции ТОО «КАЕ» презентовал профессиональные средства радиосвязи, инфракрасные линзы для тепловизионных приборов, стабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль «САРП», прицелы дневного и ночного видения, электронные платы.

Завод им. С.Кирова представил универсальное полигонное оборудование, в составе которого мишенные установки, мишени различных размеров, блоки управления.

АО «Тыныс» экспонировало на форуме «Армия-2017» узкоспециализированные комплектующие для авиационной техники. АО «Семей инжиниринг» выставило макеты модернизированной бронетанковой и конверсионной техники, в том числе ремонтно-эвакуационная техника на базе танков Т-72, БМП и БТР-80, перечислено в информации.

«В ходе форума глава ведомства Б. Атамкулов встретился с руководством ПАО «Иркут» для обсуждения возможных направлений сотрудничества», — проинформировали в МОАП.

Форум «Армия-2017» проходит на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка с 22 по 27 августа 2017 года. В мероприятии приняли участие около 1,2 тыс. предприятий, продемонстрировано более 18 тыс. экспонатов.

Национальные экспозиции представили 7 государств: Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, ЮАР, Беларусь и Армения. Всего в работе форума приняли участие 78 предприятий из 14 стран мира, 59 государств подтвердили участие в форуме своих военных делегаций.