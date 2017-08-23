Президенту Казахстана доложили о работе по приватизации объектов в стране

Астана. 23 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО «Самрук-Казына» Умирзаком Шукеевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду, президент Казахстана отметил важную роль фонда в экономике страны и остановился на отдельных направлениях его дальнейшего развития.

«Фонд «Самрук-Казына» имеет особое значение для экономики страны. Он управляет важными активами государства. В настоящее время ситуация неплохая. Конъюнктура цен на металлы остается благоприятной», — сказал глава государства.

У.Шукеев доложил Н.Назарбаеву об итогах деятельности за 7 месяцев текущего года, а также о ходе трансформации фонда и его дочерних предприятий, о кампании по приватизации объектов. Так, по его словам, 60% объектов из 2015 намеченных уже приватизированы.

Кроме того, У.Шукеев рассказал о ходе подготовки к проведению Международного форума суверенных фондов благосостояния IFSWF-2017, где планируется обсуждение вопросов инвестиционной политики в контексте мировой экономики.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.