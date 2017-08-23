Россия в июле 5-й месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Алматы. 23 августа. КазТАГ — Россия в июле пятый месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, пишет Reuters.

«Россия в предыдущем месяце увеличила поставки нефти в Китай на 54,1% в годовом сравнении — до порядка 1,17 млн баррелей в сутки. На втором месте — Саудовская Аравия, поставки нефти из которой в Китай в июле снизились на 0,8% в годовом сравнении до порядка 940 тыс. баррелей в сутки», — приводится информация главного таможенного управления КНР, опубликованная в среду.

Поставки нефти из Анголы сократились на 17,1% в годовом сравнении — до 921,52 тыс. баррелей в сутки.