В Нацбанке оценили риски для курса тенге со стороны платежного баланса

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Уменьшение отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса снижает давление на обменный курс тенге, считает председатель Национального банка РК Данияр Акишев.

«Раз дефицит текущего счета снижается, то, соответственно, мы не видим рисков для обменного курса тенге», — заявил он на пресс-конференции в среду.

Как отметил глава Нацбанка, по предварительной оценке, в I полугодии 2017 года дефицит текущего счета снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на 31% и составил $2,6 млрд.

В качестве благоприятствующих условий для уменьшения отрицательного сальдо по текущему счету Д. Акишев назвал рост мировых цен на нефть и запуск производства на месторождении Кашаган.

«Сокращение дефицита текущего счета по итогам I полугодия в целом позволяет прогнозировать его снижение по итогам года в сравнении с показателями 2016 года, что свидетельствует об улучшении параметров платежного баланса и адаптации экономики к сегодняшним реалиям», — добавил он.

Говоря о ситуации на валютном рынке в начале августа, Д. Акишев отметил, что курс тенге демонстрировал «повышенную волатильность». Причиной этого, по его мнению, стали «негативные публикации и отдельные слухи в СМИ и соцсетях о возможной значительной девальвации тенге».

«На самом деле фундаментальных изменений, оправдывающих колебания курса, не было. Соответственно, данная динамика имела краткосрочный характер. В настоящее время ситуация на валютном рынке стабилизировалась», — уверен глава Нацбанка.