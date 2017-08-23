При сходе поезда с рельсов в Индии пострадали 74 человека

Алматы. 23 августа. КазТАГ – 74 человека получили травмы в результате схода с рельсов поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, 4 из них находятся в критическом состоянии, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел около 02.40 по местному времени (03.10 по времени Астаны) в округе Аурайя. 12 вагонов поезда сошли с рельсов в результате столкновения с самосвалом.

Как напоминают СМИ, 19 августа в том же штате произошла железнодорожная катастрофа, жертвами которой стали 23 человека.