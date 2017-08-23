Расследующая катастрофу Як-12 в Алматинской области комиссия сообщила о проблемах при развороте самолета

Астана. 23 августа. КазТАГ — По данным департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК, названа предварительная версия комиссии по авиационному происшествию с самолетом Як-12М в Алматинской области, сообщила пресс-служба МИР.

«После окончания обработки ядохимикатами кукурузного поля воздушное судно выполнило полет над населенным пунктом Шолакай, в момент выполнения левого разворота произошло затруднение в продольной управляемости самолета, вследствие которого самолет резко начал терять высоту и скорость полета», — говорится в сообщении, аспространенном в среду.

«В результате снижения произошло столкновение самолета с земной поверхностью. В ходе разрушения был разорван правый топливный бак, из-за соприкосновения с горячей частью самолета (двигатель) возникло возгорание и пожар в передней части самолета. В ходе возникшего пожара передняя часть самолета с пилотской кабиной полностью сгорели, осталось только хвостовая часть фюзеляжа со стабилизатором и килем», — уточнили в министерстве.

Также в сообщении отмечается, что «опасные метеоявления в районе работ не наблюдались и не прогнозировались. На данном воздушном судне отсутствуют параметрические и звуковые самописцы».

С 21 августа 2017 года комиссией проводятся встречи с экспертами межгосударственного авиационного комитета и представителями ЗАО «Шахтинский авиационно-ремонтный завод (РФ) для определения и проведения исследований двигателя самолета Як-12М. Двигатель самолета ремонтировался в 2012 году на вышеуказанном заводе, налет после последнего ремонта составил 397 час. 55 мин.

Как сообщалось, 27 июля 2017 года, в 09.05, в районе с. Шолакай Панфиловского района Алматинской области, после выполнения авиационно-химических работ, при выполнении левого разворота произошло авиационное происшествие с самолетом Як-12М. Пилот и служебный пассажир погибли.

Полеты выполнялись в соответствии с договором с крестьянским хозяйством «Услуги по химической обработке авиацией против стеблевого мотылька», по заявке и согласованию с местными органами ОВД.

Пилот, управлявший самолетом, имел допуск к управлению данным воздушным судном и на выполнение авиахимических работ.