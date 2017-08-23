В Карагандинской области вынесли приговор чиновникам по делу об обрушении жилого дома в пос.Шахан

Караганда. 23 августа. КазТАГ – В Карагандинской области вынесли приговор чиновникам по делу об обрушении жилого дома в результате взрыва котла в поселке Шахан, передает корреспондент агентства.

«Судом утверждено процессуальное соглашение между прокуратурой и подсудимыми. Жакупову Мурату, Нажмидену Акетаю, Жумабековой Марии, Омарханову Алмасу, Махамбетову Нуржану назначить 2,5 года лишения свободы, с применением ст.63 УПК РК наказание считать условным», — сообщили в пресс-службе Шахтинского городского суда в среду.

Как уточняется, к уголовной ответственности привлечены: аким пос.Шахан Мурат Жакупов, его заместитель по коммунальным вопросам Акетай Нажмиден, главный специалист по коммунальным вопросам Шахана Мария Жумабекова, а также 2 должностных лица отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции акимата Шахтинска Алмас Омарханов и главный специалист жилищного сектора отдела ЖКХ Шахтинска Нуржан Маханбетов. Они признаны виновными по ст.370 ч.4 УК РК (бездействие по службе).

Напомним, 1 января 2017 года в пос.Шахан в результате взрыва котла автономной системы отопления, установленного в подвальном помещении жилого дома, произошло обрушение правого крыла 4-го подъезда с 1-го по 5-й этажи. В результате обрушения погибли 9 человек, в том числе трое детей, а шестерых удалось спасти.

По факту взрыва отопительного котла было возбуждено уголовное дело. 5 должностных лиц акимата города Шахтинск обвиняли в грубых нарушениях в эксплуатации отопительного котла. Как оказалось, они долгое время не устраняли имеющиеся недостатки, что привело к взрыву. Однако никто свою вину не признал.