Экономическое партнерство ЕАЭС с Китаем будет открытым для стран ШОС

Алматы. 24 августа. КазТАГ – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует подписать соглашение об экономическом партнерстве с Китаем, которое будет открыто для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«(У ЕАЭС – КазТАГ) в стадии завершения переговоры с Ираном. Мы (…) определились с директивами, которые будем использовать при переговорах с Сингапуром. Конечно, самое серьезное и важное для нас соглашение о евразийском экономическом партнерстве – с КНР. Намереваемся сделать его открытым для государств ШОС, для других государств евразийского континента, но основу этого соглашения составят государства ЕАЭС и Китай», — цитирует И.Шувалова агентство ТАСС.

И.Шувалов отметил, что ЕАЭС – одно из немногих в мире влиятельных экономических интеграционных объединений.

По его словам, перед союзом стоит задача интегрирования стран пятерки с более широким форматом — зоной свободной торговли СНГ. «Мы не хотели бы подменять органы, которые существуют в СНГ, но сделать так, чтобы ЗСТ тяготела к пятерке ЕАЭС, наладить все эти мосты и механизмы. Мы сейчас обсуждаем, как это сделать», — сообщил он.

И.Шувалов не исключил, что в будущем в ЕАЭС будут новые члены, однако, по его словам, на данный момент «так много накопленных проблем, что нужно в первую очередь решать вопросы барьеров» внутри союза.

В состав ЕАЭС входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Участниками ШОС являются: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.