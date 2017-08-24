В США создадут крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

Алматы. 24 августа. КазТАГ – Американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд, для бомбардировщиков дальнего радиуса действий, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

В соответствии с условиями первоначальных контрактов, которые рассчитаны на общую сумму в $900 млн, каждой из этих двух компаний предстоит в течение следующих 4,5 года создать собственный прототип новой ядерной крылатой ракеты большой дальности воздушного базирования. После сравнительного анализа этой продукции с какой-то одной из компаний будет подписано отдельное соглашение о производстве новой ракеты, предназначенной для запуска вне зоны поражения средствами противовоздушной обороны вероятного противника. ВВС США планирует закупить 1 тыс. таких ракет. Стоимость этой программы составит, как ожидается, примерно $10 млрд. При этом ядерной боеголовкой будут оснащены не все ракеты – часть из них предполагается использовать для проведения испытаний, а также хранить в качестве запасных.

«Это оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады», — заявила в данной связи министр ВВС США Хезер Уилсон.

Также она отметила, что «это оружие позволит расширить возможности» американских ВВС и выразила уверенность, что модернизация будет эффективна с точки зрения затрат.

По данным ВВС США, министерство обороны рассчитывает начать развертывание этих вооружений в конце 2020-х годов. Эти ракеты будут предназначены для размещения на стратегических бомбардировщиках B-52, B-2 и B-1. Кроме того, они будут устанавливаться на создаваемом в настоящее время компанией Northrop Grumman тяжелом стратегическом бомбардировщике B-21.