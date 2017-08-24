Астана. 24 августа. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в четверг на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с, +29+31.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +25+27.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях ясно, без осадков, температура воздуха днем +28+33, +25+30, +25+30 и +28+33 соответственно; в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях утром местами ожидается туман.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях также ожидается ясная погода, температура воздуха в регионах +25+30; в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром местами – туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясно, воздух прогреется до +32, +35 и +37 соответственно; в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, возможны пыльные бури. В Алматинской области также сохраняется ясная погода, +24+29.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ясно, осадков не ожидается, +31+36, +33+38, +30+35 и +30+35 соответственно; в Мангистауской и в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области возможны пыльные бури.

На большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.