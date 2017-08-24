Использовать солому вместо угля в котельных предлагают в Северном Казахстане

Петропавловск. 24 августа. КазТАГ — О потенциале развития альтернативной энергетики в агропромышленном комплексе Северного Казахстана на областном семинаре-совещании «Об организованном проведении уборочных работ урожая 2017 года» рассказал заместитель акима СКО Антон Федяев, передает корреспондент КазТАГ.

В частности, он предложил использовать солому в котельных вместо угля, за счет чего предполагается минимизировалось количество вредных выбросов.

«Потребность нашей области, если исключить потребность Петропавловской ТЭЦ-2: население потребляет 410 тыс. тонн угля в год, бюджетные учреждения – 173 тыс., юридические лица – 153 тыс., центральные котельные — 47 тыс. Всего потребность — 780 тыс. тонн угля в год. 940 тыс. тонн соломы нужно сжечь, чтобы это заменить. По данным управления сельского хозяйства, в области образуется более 4 млн тонн соломы. Часть используется на углубление, измельчается в полях, часть используется в животноводстве и около 40% можно использовать как топливо – то, что весной и осенью бесполезно просто сжигается в полях», — пояснил А.Федяев.

«Биомасса — это одна из альтернатив традиционным источникам энергии, поэтому мы будем активно этим заниматься. В течение 2-х лет мы можем выйти на экономию бюджетных средств, порядка 500 млн тенге. Это большие средства, и мы будем этим заниматься. Мы занимаемся развитием масличных культур — льна, рапса, остатки которых будем использовать на топливо. Это большая экономия, безотходное производство», — одобрил это предложение глава СКО Кумар Аксакалов.