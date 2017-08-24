В Алматы пройдет международный оперный фестиваль

Алматы. 24 августа. КазТАГ – В Алматы 25 августа состоится международный фестиваль «Алматы Кок-Тобе Оpera-2017», сообщает пресс-служба городского акимата.

«Данный фестиваль – один из значимых фестивалей южной столицы Казахстана, где можно услышать голоса лучших солистов и приглашенных звезд оперы, а также увидеть выступления звезд мирового балета под сопровождением симфонического оркестра Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая», — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Первый фестиваль «Алматы Кок-Тобе Оpera» прошел в 2016 году в рамках празднования 1000-летия города, а в этом году он приурочен к празднованию Дня города.

На фестивале прозвучат произведения шедевров мировой классической музыки в сопровождении симфонического оркестра Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая под руководством дирижера, заслуженного деятеля РК Алана Бурибаева.

Среди участников мероприятия – итальянский солист Г.Доцинелли, заслуженный деятель РК Андрей Трегубенко, Гульзат Даурбаева, Жамиля Баспакова, Болат Жомартов, лауреат Государственной премии РК Талгат Кузенбаев, лауреаты международных конкурсов Оксана Давыденко, Надия Наденова, Елена Никонова, балетная труппа ГАТОБ им.Абая и многие другие.

Фестиваль пройдет в парке отдыха «Кок-Тобе».