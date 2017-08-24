На севере Китая обнаружено крупное газовое месторождение

Алматы. 24 августа. КазТАГ – На севере Китая в провинции Шаньси обнаружили крупное газовое месторождение, запасы которого оцениваются в 545,6 млрд кубометров, сообщают российские СМИ.

Залежи ценного энергоносителя были обнаружены в результате изыскательных работ, проводимых с 2015 года.

Провинция Шаньси занимает второе место в Китае по запасам угля. В 2006 году в районе, граничащем с уездами Юйшэ, Цзоцюань и Усеян власти обнаружили большое месторождение угля. Дальнейшая разведка показала, что там есть и большие запасы газа.

По словам заместителя провинциального управления земельными и природными ресурсами Чжоу Цзипэна, после начала разведывательных работ в 2015 году, специалисты пришли к мнению, что запасы газа из угольных пластов составляют 241,5 млрд кубометров, а сланцевого газа – 304,1 млрд кубометров.

Шаньси – административно- территориальная единица КНР, считающаяся ключевым производителем угля. Согласно теоретическим подсчетам, в недрах провинции залегает порядка 12,7 трлн куб. м угольного и шельфового газа. Ожидается, что новые его месторождения позволят Китаю быстрее перейти от угля к экологически чистым технологиям.