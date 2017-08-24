Актау. 24 августа. КазТАГ – Мангистауская область заняла третье место в Казахстане по числу отказов от прививок по религиозным мотивам, сообщил корреспондент агентства.

«В Мангистауской области с начала года от прививок отказались родители 1016 детей. Из них по религиозным причинам – 411 человек, по личным убеждениям – 449, из-за недоверия к вакцине – 123 человека. Негативная информация из средств массовой информации, интернет-ресурсов и других источников послужила отказом для 33 человек», — сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора за внутриинфекционными и паразитарными инфекциями департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области Жадыра Тлеупбергенова в четверг.

При этом она отметила, что Мангистауская область вошла в тройку областей-лидеров по числу отказов от вакцинации, на первом месте – Актюбинская область, на втором – Южно-Казахстанская.

Вместе с тем Ж.Тлеупбергенова утверждает, что некачественной вакцины в области нет.

«В последние четыре года в регионе появилось серьезное недоверие к вакцине. Выросло количество отказников по религиозным мотивам. Есть те, кто отказываются от прививок сразу в роддоме. Вакцина у нас качественная, она проходит проверку комитета контроля за фармацевтической деятельностью, лабораторные исследования. Некачественной и дешевой вакцины у нас не бывает», — пояснила она.

Также она отметила, что сегодня в основном применяются комбинированные вакцины, которые позволяют прививать детей не от одного, а сразу от нескольких заболеваний.

Ж.Тлеупбергенова сообщила, в регионе разработан план профилактических мероприятий по отказникам.

«Комиссия, в состав которой вошли невропатолог, эпидемиолог, иммунолог, аллерголог, педиатр, проведет с родителями беседу и разъяснит важность иммунизации. Какие-то меры, я считаю, должны применяться к таким родителям, потому что отказ от прививки воспринимается, как должное, и все, смотря друг на друга, отказываются от прививок, не задумываясь о том, какие могут быть последствия, если непривитых детей станет больше, чем привитых», — сказала она.

Между тем родителей, которые отказываются от прививок, в министерстве по делам религий предложили штрафовать – такая норма предусмотрена в проекте закона по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений. Размер штрафа составит 10 МРП (Т22 690). Поправку об обязательной вакцинации, разработанную министерством по делам религий, на рассмотрение в парламент внесут уже в октябре этого года. В ведомстве ожидают, что примут ее к концу года, а уже с 2018 года она полноценно заработает.

Разработчики законопроекта отмечают, что новые требования коснутся только граждан, отказавшихся от вакцинации по религиозным убеждениям – списки таких родителей у врачей имеются. Также сообщается, что существует законодательно закрепленный перечень профилактических прививок, и детей, которые не получат соответствующие прививки, не допустят в детские сады и школы.

В 2016 году в Казахстане, по данным министерства здравоохранения, зарегистрировано 9685 отказов от профилактических прививок. В сравнении с 2015 годом число отказов выросло более чем на 13%.