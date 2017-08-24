Спортсменка из Астаны стала первой женщиной среди альпинистов, покорившей пик свыше 7 тыс. м

Астана. 24 августа. КазТАГ – Воспитанница спортивного клуба «Жигер» Кира Федорова оказалась первой женщиной среди альпинистов, покорившей горную вершину высотой 7134 м, сообщает сайт акимата Астаны.

«С 1 по 21 августа проходил чемпионат РК по альпинизму. К.Федорова вместе с другими спортсменами приняла в нем участие и уверенно покорила высоту совместно с другими казахстанскими спортсменами – Пик Ленина», — сказано в сообщении, опубликованном в среду.

В восхождении участвовали более 300 альпинистов из стран СНГ, Европы и США, в том числе 10 казахстанских спортсменов. От столичного спортивного клуба «Жигер» участвовали 4 спортсменов.

Пик Ленина расположен на границе Кыргызстана и Таджикистана в горной системе Памира. Эта гора высотой 7134 м является высочайшей вершиной Заалайского хребта и одним из трех семитысячников Кыргызстана. Два других семитысячника – Пик Победы (7439 м) и Хан-Тенгри (7010 м) – тоже популярны среди восходителей мира, однако именно Пик Ленина относительно доступен для массового альпинизма.