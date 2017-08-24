В Алматинской области обнаружили склад поддельного технического масла

Алматы. 24 августа. КазТАГ – Сотрудниками службы экономических расследований (СЭР) ДГД по Алматинской области выявлен факт оптового сбыта контрафактной продукции технического масла «Mobil», сообщает пресс-служба СЭР ДГД региона.

«22 августа в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории Илийского района Алматинской области при сбыте моторных масел в магазин автомобильных запасных частей задержан гражданин РК, в машине которого обнаружены и изъяты 154 канистры емкостью 1 и 4 л на общую сумму Т500 тыс.», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Также поясняется, что в ходе проведения дальнейшей проверки был установлен склад хранения поддельных масел, где обнаружено и изъято 269 канистр технического масла.

В настоящее время по данному факту СЭР ДГД по Алматинской области начато досудебное производство по ст.198 ч.2 УК РК (нарушение авторских и (или) смежных прав).