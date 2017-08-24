В Казахстане возрождают сбор стеклотары

Астана. 24 августа. КазТАГ – В Казахстане в рамках реализации пилотного проекта по развитию рынка многооборотной стеклотары собрано более 6,75 млн стеклянных бутылок, сообщила пресс-служба ТОО «Оператор РОП».

«В рамках первого этапа (конец 2016 года и январь 2017 года) было собрано 5 млн стеклянных бутылок, а за 1,5 месяца действия второго этапа проекта (в период с 15 июня по 1 августа) у населения было принято 1 754 126 стеклянных бутылок», — указывается в информации, распространенной в четверг.

Внедрение этой инициативы позволило оказать поддержку компаниям-сборщикам многооборотной стеклянной емкости, а на втором этапе — стимулировать население к сдаче оборотный стеклотары. При этом в пунктах приема за стеклянную бутылку можно получить от Т8 до Т15, отмечается в сообщении.

«Для жителей пригородных зон компаниями-сборщиками запущен передвижной пункт приема стеклотары и открываются новые точки приема возвратной стеклянной емкости», — говорится в сообщении.

По данным РОП, в Казахстане ежегодно образуется порядка 340 тыс. тонн стеклобоя, при этом лишь около 30 тыс. тонн стеклоотходов перерабатывается и используется вторично. Весь остальной объем — порядка 270-290 тыс. тонн в год — выбрасывается и скапливается на мусорных полигонах.

Итоги пилотного проекта по сбору многооборотных стеклянных бутылок в Казахстане будут подведены в конце 2017 года.