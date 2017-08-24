На треть возрос объем покупки казахстанцами долларов и евро в июле

Алматы. 24 августа. КазТАГ – Казахстанцы в июле 2017 года увеличили на 34% объем расходов на покупку долларов и евро и уменьшили на 29% — российских рублей, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

Согласно представленным данным, в июле казахстанцами было приобретено наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) на общую сумму Т196,5 млрд на нетто-основе. Как поясняется, основной объем расходов был направлен на приобретение долларов — 69%, на долю российского рубля и евро пришлось 22% и 9% соответственно.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 12%, при этом расходы на покупку долларов США и евро увеличились пропорционально — на 34% по каждой валюте, расходы на покупку российского рубля снизились на 29%.

Всего за январь-июль 2017 года расходы (нетто) на приобретение наличной иностранной валюты составили Т1 трлн, из которой на доллар США приходится 57%, на российский рубль — 31% и на евро — 12%. За аналогичный период 2016 года нетто-приобретение наличной иностранной валюты составило Т150 млрд.

По мнению Нацбанка, население Казахстана будет «оставаться чистым покупателем наличной иностранной валюты в силу того, что доходы в наличной иностранной валюте практически отсутствуют». «Вместе с тем потребность в ней значительна и определяется спросом со стороны небольших предпринимателей, личными потребностями при туристских поездках за границу, денежными переводами за рубеж, в том числе вывозом трудовыми мигрантами, а также диверсификацией сбережений», — утверждается в сообщении регулятора.