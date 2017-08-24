В казахстанских тюрьмах нет VIP-блоков, заверили в МВД

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Астана. 24 августа. КазТАГ – Оксана Скибан. В казахстанских тюрьмах нет VIP-блоков, заверил заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов.

«Условия содержания в исправительных учреждениях Республики Казахстан регламентированы УИК (Уголовно-исполнительный кодекс – КазТАГ), который не предусматривает создание VIP-блоков для определенных категорий лиц осужденных», — сказал Р. Жакупов на брифинге в четверг.

Он добавил, что также в Казахстане нет и VIP-зон для отбывания наказания.

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