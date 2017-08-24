Мониторинговый комитет по сделке ОПЕК увидел позитивную динамику на нефтяном рынке

Алматы. 24 августа. КазТАГ — По сообщению совместного комитета по мониторингу стран ОПЕК и не-ОПЕК на уровне министров (JMMC), согласно июльскому отчету объединенного технического комитета (JTC), работа ОПЕК и стран-участниц, не входящих в картель, продолжает показывать позитивные результаты в достижении цели по сбалансированию нефтяного рынка.

«По состоянию на июль 2017 года ОПЕК и страны-производители, не входящие в ОПЕК, достигли впечатляющего уровня исполнения соглашения — 94%, что свидетельствует о серьезности намерения участников соглашения продолжить сотрудничество по восстановлению баланса мирового рынка нефти. Участники комитета JMMC выразили удовлетворение результатами проведенной работы и устойчивым прогрессом на пути достижения поставленных целей, и призвали все участвующие страны достичь полного соответствия по согласованным шагам в интересах производителей и потребителей», — говорится в документе.

Комитет JMMC также приветствовал участие ОАЭ в недавнем заседании JTC, на котором представители ОАЭ подтвердили свое обязательство придерживаться целей производственных корректировок в течение оставшегося срока действия декларации о сотрудничестве.

Участники комитета JMMC отметили последние изменения на рынке и выразили уверенность, что развитие ситуации на мировом рынке нефти движется в верном направлении. В частности, показатели роста глобального спроса на нефть в 2017 году оказались лучше, чем ожидалось, при этом в 2018 году ожидается дальнейший рост мирового спроса на нефть.

Уровень коммерческих запасов нефти в июле снизился, и последние данные по среднему показателю за 5 лет также показывают снижение по сравнению с началом этого года. Объемы резервов плавучих хранилищ также снижаются с июня.

«Комитет JMMC продолжит мониторинг изменений факторов, влияющих на нефтяной рынок и восстановление на нем баланса. Все варианты, включая возможное продление декларации о сотрудничестве после первого квартала 2018 года, остаются открытыми для возможности предпринять все усилия для достижения баланса на мировом рынке нефти на благо всех его участников», — говорится в информации.

Члены комитета JMMC также выразили намерение пригласить к участию в следующих заседаниях JTC и/или JMMC представителей Ливии и Нигерии.

Следующее заседание JMMC планируется провести в Вене 22 сентября 2017 года.

Напомним, комитет JMMC создан по итогам решения 171-й конференции на уровне министров от 30 ноября 2016 года и последующей декларации о сотрудничестве, принятой на совместном совещании министров стран ОПЕК и не-ОПЕК, состоявшемся 10 декабря 2016 года, на котором 11 (теперь 10) стран-производителей нефти вне ОПЕК и 13 (теперь 14) стран-членов ОПЕК согласовали шаги по ускорению стабилизации мирового нефтяного рынка за счет добровольных корректировок в общем объеме производства в размере 1,8 млн барр/сутки.

Срок действия итоговой декларации, вступившей в силу 1 января 2017 года, составил 6 мес. Решением второго совместного совещания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК, состоявшегося 25 мая 2017 года, стало продление корректировки производства сроком еще на 9 мес. начиная с 1 июля 2017 года.