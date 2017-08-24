Применять арест только в крайнем случае советую прокуроры в РК

Новости 69 0

Астана. 24 августа. КазТАГ – Оксана Скибан. Применять содержание под стражей при задержании необходимо только в исключительных случаях, полагает заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«Содержание под стражей, лишение свободы – это самая суровая исключительная мера. Она должна носить только исключительный характер. Применять ее надо тогда, когда невозможно применить другие меры пресечения», — сказал М. Ахметжанов на брифинге по вопросам реформирования уголовного процесса и совершенствование иных аспектов правоохранительной деятельности в четверг.

По его мнению, если человек не опасен для общества, то «его и арестовывать не надо».

«Есть домашний арест, другие меры. Особенно это касается экономических преступлений. Только когда эти преступления совершаются в составе организованной преступной группировки – там вопрос серьезный, вопрос другой, и там мы должны по каждому случаю подходить индивидуально», — пояснил он.

«Не секрет, что все эти задержания, эти меры принимаются для того, чтобы в момент предварительного следствия получить необходимые доказательства, поэтому сегодня стоит вопрос оптимизации сроков задержания», — добавил замгенпрокурора.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Экс-министру нацэкономики Бишимбаеву арест продлен еще на месяц
  2. Продлен арест экс-начальнику РУВД Алматы и его 10 подозреваемым соучастникам
  3. Обвиняемому в хищении нефти в Актобе лидеру ОПГ Избасарову арест продлили до 7 сентября
  4. Иран пригрозил выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
  5. Из 51 претендента на пост президента Кыргызстана официально зарегистрированы ЦИК только двое

Новости партнеров

Загрузка...