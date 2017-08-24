Применять арест только в крайнем случае советую прокуроры в РК

Астана. 24 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Применять содержание под стражей при задержании необходимо только в исключительных случаях, полагает заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«Содержание под стражей, лишение свободы – это самая суровая исключительная мера. Она должна носить только исключительный характер. Применять ее надо тогда, когда невозможно применить другие меры пресечения», — сказал М. Ахметжанов на брифинге по вопросам реформирования уголовного процесса и совершенствование иных аспектов правоохранительной деятельности в четверг.

По его мнению, если человек не опасен для общества, то «его и арестовывать не надо».

«Есть домашний арест, другие меры. Особенно это касается экономических преступлений. Только когда эти преступления совершаются в составе организованной преступной группировки – там вопрос серьезный, вопрос другой, и там мы должны по каждому случаю подходить индивидуально», — пояснил он.

«Не секрет, что все эти задержания, эти меры принимаются для того, чтобы в момент предварительного следствия получить необходимые доказательства, поэтому сегодня стоит вопрос оптимизации сроков задержания», — добавил замгенпрокурора.