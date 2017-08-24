Узбекистан попросил арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в России

Алматы. 24 августа. КазТАГ – Генеральная прокуратура Узбекистана просит российские власти арестовать недвижимость дочери первого президента Ислама Каримова – Гульнары Каримовой, пишут российские СМИ.

Как поясняется, соответствующий запрос поступил в генеральную прокуратуру РФ из генпрокуратуры Узбекистана. В нем говорится об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Г.Каримовой и содержится просьба о наложении ареста на объекты е недвижимого имущества.

Отмечается, что запрос находится на рассмотрении. Месяц назад в Швейцарии по запросу Узбекистана были арестованы активы Г.Каримовой на сумму почти $840 млн.

Напомним, в Узбекистане Г.Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ее обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

В Генпрокуратуре Узбекистана ранее заявляли, что в рамках расследования этого дела на территории 12 стран предварительно были установлены легализованные активы почти на $1,5 млрд. Г. Каримовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в октябре 2013 года против Г.Каримовой на родине было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к 5 годам ограничения свободы.

В минувшую пятницу прокуратура Узбекистана сообщила, что против Г.Каримовой продолжается расследование дела по другим обвинениям, и она взята под стражу. Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам оценена почти в $2 млрд.