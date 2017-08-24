В США начался суд над уроженцем Казахстана, обвиняемым в кибератаках

Алматы. 24 августа. КазТАГ – В среду в Сан-Франциско (штат Калифорния) начался суд над 22-летним гражданином Канады казахстанского происхождения Каримом Баратовым, обвиняемым в кибератаках на аккаунты миллионов пользователей, сообщает ТАСС.

«К. Баратов на первом заседании заявил о своей невиновности», — сообщает агентство в четверг.

Как сообщалось ранее, в марте хакер К.Баратов был арестован в канадском Торонто по запросу властей США. Бывший гражданин Казахстана подозревается в причастности ко взлому миллионов аккаунтов пользователей Yahoo и Google в 2014 году. Хакеры получили доступ к конфиденциальным данным журналистов, дипломатов и даже членов правительств.

По информации российских СМИ, по этому делу был арестован только К.Баратов. По утверждению американцев, россияне взломали «по меньшей мере 500 млн учетных записей» в Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.