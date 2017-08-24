Главы МЧС стран ШОС обсудят в Кыргызстане вопросы снижения рисков чрезвычайных ситуаций

Алматы. 24 августа. КазТАГ – Руководители ведомств по чрезвычайным ситуациям стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят 24-25 августа на встрече в Кыргызстане проблемы снижения рисков возникновения стихийных бедствий и других катастроф, сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

«В период с 23 по 25 августа в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области пройдет девятое совещание руководителей ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС КР в среду.

В совещании примут участие главы ведомств по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. Также на совещание приглашены руководители международной организации гражданской обороны (МОГО), центра по чрезвычайным ситуациям и снижению рисков бедствий в г.Алматы, представители аппарата правительства Кыргызской Республики, полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области.

Как сообщается, 24 августа в г.Чолпон-Ата пройдет непосредственно само совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«25 августа планируется проведение показательных выступлений пожарно-спасательных подразделений города Чолпон-Ата, практические мероприятия с элементами спасения на воде и проведение подводно-технических работ на озере Иссык-Куль», — сообщили в МЧС Кыргызстана.

Целью совещания является дальнейшее укрепление сотрудничества между чрезвычайными ведомствами стран ШОС в сфере снижения рисков бедствий.