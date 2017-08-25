15 госслужащих уволены в ВКО после аттестации, еще 50 наказаны за «компромат» в соцсетях

Усть-Каменогорск. 25 августа. КазТАГ – 15 госслужащих уволены в Восточно-Казахстанской области после аттестации, еще 50 наказаны за «компромат» в соцсетях, сообщил и.о. руководителя департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по ВКО, председатель совета по этике Кайрат Сапаргалиев.

«Всего по Восточно-Казахстанской области из 5598 подлежащих аттестации успешно ее прошли 5580 государственных служащих. 16 человек рекомендованы на увольнение, 15 – уволены. Одна госслужащая в Глубоковском районе в связи с обжалованием обвинения вернулась к исполнению должностных обязанностей», — сказал К.Сапаргалиев.

Советом по этике агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции с марта по 25 августа был проведен необычный мониторинг. Специалисты проверили странички госслужащих в социальных сетях. Причем к,ак выяснилось, многие совершенно не поддерживали имидж делового человека, а скорее напротив, вели себя неподобающе. К примеру, в Жарминском районе чиновник выложил в интернет фото, где он в компании распивает спиртные напитки. Такие же «компроматы» были обнаружены и у других госслужащих.

«Около 50 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности. Многие демонстрировали распитие спиртных напитков либо изображения с нацеленным друг на друга оружием. Об этом же потом судит население, нужно ломать эти стереотипы», — сообщил К.Сапаргалиев.

По всем выявленным случаям госслужащие получили различное наказание – от замечания до несоответствия служебного положения.