Аким Алматы пояснил, почему в городе сносят цветочные киоски

Алматы. 25 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Аким Алматы Бауыржан Байбек пояснил, почему в городе сносятся цветочные киоски, передает корреспондент агентства.

По мнению акима, все дело в том, что владельцы киосков не платят налоги и не выдают кассовые чеки.

«Мы сносим цветочные киоски, кто-то говорит, рабочие места (уничтожаем — КазТАГ). На самом деле, это не столько рабочие места. У нас 20 тыс. квадратных метров в торговых центрах пустует. Почему цветочный магазин, который платит аренду, платит налоги в торговом центре, должен быть ущемлен незаконным киоском? Вы, когда покупаете цветы, хоть раз получали чек о том, что оплатили? Это же все теневой нал, налоги не платятся», — сказал Б. Байбек, рассказывая о мероприятиях по благоустройству Алматы, в ходе августовского педагогического совещания в пятницу.

Аким Алматы считает, что власти «должны стимулировать цивилизованную торговлю, качественную, грамотную, в тепле, красивую, и чтобы платились налоги, по чеку, чтобы завтра можно было предъявить чек и спросить за качество товара».

«А то есть же случаи, вы знаете. Купил джинсы, посмотрел, померил на базаре. Приходишь – половина джинс только, второй половины нет. Чека нет, не с кого спрашивать», — сказал Б. Байбек.

Градоначальник также сообщил, что на настоящий момент в Алматы снесли 1300 незаконно установленных киосков, столько же билбордов старого образца и более 70 км заборов.