В Алматы выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции

Алматы. 25 августа. КазТАГ – В Алматы сотрудники службы экономических расследований городского департамента госдоходов в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружили цех по изготовлению контрафактной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ДГД.

«При проведении осмотра цеха, расположенного на территории Жетысуского района, выявлена следующая готовая продукция с поддельными учетно-контрольными марками (УКМ): 241 бутылка виски марки «Jameson» объемом 1 л, 23 бутылки виски марки «Jack Daniels» объемом 1 л, 7 бутылок виски «Glenmorangie» объемом 0,7 л, а также 11 тетра пакетов виски марки «Cromwells Roal» объемом 3 л, 34 бутылки коньяка «Казахстан» объемом 0,5 л, более 7 тыс. крышек торговой марки «Jameson», 70 штук поддельных УКМ, автоматический станок для закрутки крышек алкогольной продукции», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Также сообщается, что во время операции в момент изготовления контрафактной продукции задержан гражданина Р., уроженец Алматинской области 1988 г.р..

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.233 ч.2 УК РК. В данный момент ведется досудебное расследование.

Между тем в ДГД рассказали, как проверить легальность алкогольной продукции.

«Проверить легальность алкогольной продукции может каждый с помощью мобильного приложения Wipon. После сканирования акцизной марки в приложении отображается информация о подлинности алкогольной продукции. Все данные сканирований, содержащие сведения о возможной нелегальности товара, отправляются в КГД МФ РК в режиме реального времени», — отметили в департаменте.

Также ДГД призывает население не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах и в обязательном порядке требовать выдачу чеков и наличие лицензии на реализацию алкогольной продукции.