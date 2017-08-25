Глава ЕАБР посетовал на нехватку инвестиционных проектов

Астана. 25 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров . Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрий Панкин посетовал на нехватку инвестиционных проектов.

«Сейчас честно скажу, что наших возможностей используется недостаточно, у нас сейчас кредитный портфель в районе $1,5 млрд. Однако мы могли бы сделать исходя из собственного капитала до $5 млрд. Определенные сложности есть с поиском проектов, именно с нахождением интеграционных цепочек. Именно потому, что наша задача — не просто работать по инвестиционным проектам, а по тем проектам, которые связывают наши страны, где есть пересечение интересов между Российской Федерацией и Казахстаном, Кыргызстаном, Беларусью, Арменией, Таджикистаном», — сказал Д.Панкин в пятницу в ходе международного выставочного форума «Евразийская неделя».

«Это могут быть и цепочки добавленной стоимости. Это может быть создание дочерних предприятий. Это могут быть и товарные поставки. Это наши интересы, мы работаем с этими проектами», — пояснил он.

«Например, в этом году мы начали кредитовать в одну крупную казахстанскую компанию, которая поставляет железорудное сыре на магнитогорский металлургический комбинат. Там исторически так было устроено в советское время. Этот проект нам сейчас интересен», — добавил Д.Панкин.

Напомним, Евразийский банк развития создан по инициативе президентов России и Казахстана в 2006 году. В 2009 году участниками ЕАБР стали Армения и Таджикистан. В 2010 году к банку присоединилась Беларусь, а в 2011 году — Кыргызстан.

Банк осуществляет финансирование крупных инвестиционных проектов в евразийском регионе в формах долгосрочного кредитования государственных или частных предприятий, участия в уставном капитале организаций, выпуска гарантий, прямого или косвенного финансирования частных инвестиционных фондов, а также займов коммерческим банкам для последующего кредитования предприятий.