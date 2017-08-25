В приоритетных секторах экономики РК до сих пор не реализован ни один проект с участием «якорного инвестора» – Назарбаев

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Астана. 25 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации отметил отсутствие существенного прогресса в части реализации проектов в приоритетных секторах экономики с участием «якорных инвесторов» за последние 2 года, сообщила пресс-служба главы государства.

«Каждый год об этом говорим. До сих пор ни один проект со стратегическим инвестором в этих отраслях не реализован. Создали специальную национальную компанию «Kazakh Invest». Придали ей особый статус, во всех регионах создали представительства. Прошло полгода, где результаты?», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

В связи с этим премьер-министру РК было поручено закрепить зоны ответственности в работе по привлечению инвесторов.

Также Н.Назарбаев акцентировал внимание на важность исполнения закона об укрупнении региональных электросетевых компаний, что должно привести к снижению стоимости электроэнергии для потребителей.

«Ставилась задача привлечь минимум 10 транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода на мировые рынки. В прошлом году запущено всего три совместных проекта, реализованные компаниями Tenaris, «ЭФКО» и Coca-Cola. При этом компания, выпускающая кока-колу, работает в стране еще с прошлого века», — сказал президент.

Кроме того, он еще раз напомнил о необходимости исключения из проекта нового Налогового кодекса неэффективных льгот и преференций, а также поручил провести широкую разъяснительную работу по данному вопросу.

Президент Казахстана также отметил проблему коррупции в секторе недропользования, несмотря на предпринимаемые правительством меры, и поручил пересмотреть законодательство в этой сфере.

В заключение глава государства обозначил большой объем предстоящей работы всех ветвей власти по дальнейшей реализации Плана нации.

«В рамках конституционных реформ усилена подотчетность и подконтрольность правительства парламенту и его палатам. Каждый руководитель должен оперативно и компетентно их решать на своем уровне, не перекладывая ответственность на других. Текущие вопросы не следует выносить на уровень Президента», — сказал Н.Назарбаев.

В совещании приняли участие премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков, члены правительства, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

В ходе совещания были заслушаны доклады председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова, заместителя руководителя администрации президента Талгата Донакова, министра национальной экономики Тимура Сулейменова, первого заместителя руководителя администрации президента Марата Тажина, заместителя председателя сената Бектаса Бекназарова.

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