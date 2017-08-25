Казахстанцы смогут посещать ОАЭ без виз уже этой осенью

Астана. 25 августа. КазТАГ — Казахстанцы смогут посещать Объединенные Арабские Эмираты без виз ориентировочно с октября-ноября текущего года, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

Как отмечается, порядок вступления в силу безвизового режима между странами обсудили посол Казахстана в ОАЭ Кайрат Лама Шариф и директор департамента консульской службы МИД ОАЭ Ясер аш-Шимали.

«По мнению директора ДКС МИД ОАЭ, ориентировочный срок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана — октябрь-ноябрь 2017 года», — говорится в распространенном сообщении.

Также уточняется, что казахстанская сторона завершила внутригосударственные процедуры для вступления в силу документа, предусматривающего освобождение от виз граждан двух государств, владельцев общегражданских паспортов, на срок до 30 дней.

В свою очередь, эмиратская сторона завершает внутригосударственные процедуры для вступления в силу подписанного двустороннего протокола, позволяющего безвизовые поездки граждан Казахстана в ОАЭ.

«После утверждения постановления правительства ОАЭ в сентябре 2017 года все государственные органы Эмиратов, а также международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и других эмиратов будут проинформированы об этом и внесут корректировки и изменения в свои внутренние правила», — поясняется в сообщении.

Как напомнили в МИДе, 23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заид аль-Нахаяном был подписан протокол о взаимных безвизовых поездках граждан — владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ.

26 июля 2017 года МИД РК по дипломатическим каналам информировал внешнеполитическое ведомство ОАЭ о завершении внутригосударственных процедур в Казахстане, необходимых для вступления в силу двустороннего протокола.