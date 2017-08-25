Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова стала победительницей Бриллиантовой лиги в Цюрихе

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Алматы. 25 августа. КазТАГ – Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова стала победительницей Бриллиантовой лиги в Цюрихе, передает корреспондент агентства.

Рыпакова в своей лучшей попытке прыгнула на 14,55 м, что позволило ей занять первое место в тройном прыжке. Второй стала Юлимар Рохаз их Венесуэлы (14,52). Третьей – Катерине Ибаргуэн из Колумбии (14,48).

Ранее Рыпакова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Лондоне (2017). 

Также казахстанская легкоатлетка является чемпионкой Олимпийских игр в Лондоне (2012), а также бронзовым призером Летних игр в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016). 

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