Алматы. 25 августа. КазТАГ – Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова стала победительницей Бриллиантовой лиги в Цюрихе, передает корреспондент агентства.

Рыпакова в своей лучшей попытке прыгнула на 14,55 м, что позволило ей занять первое место в тройном прыжке. Второй стала Юлимар Рохаз их Венесуэлы (14,52). Третьей – Катерине Ибаргуэн из Колумбии (14,48).

Ранее Рыпакова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Лондоне (2017).

Также казахстанская легкоатлетка является чемпионкой Олимпийских игр в Лондоне (2012), а также бронзовым призером Летних игр в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016).