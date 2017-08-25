Приток мигрантов в Великобританию падает на фоне Brexit

Алматы. 25 августа. КазТАГ – Чистый приток мигрантов в Великобританию за год сократился на четверть до минимального за три года уровня: после референдума по Brexit все больше граждан европейских стран уезжают, и все меньше – приезжают жить и работать на острова, сообщает Русская служба ВВС.

«Опубликованные в четверг данные о сальдо чистой иммиграции – общем числе приехавших за вычетом уехавших – показали сокращение до 246 тыс. за год (март 2016 к марту 2017 года). Это по-прежнему намного превышает обещанные правительством консерваторов 100 тыс., но ощутимо меньше, чем до референдума по Brexit», — говорится в публикации.

Сокращение сальдо чистой миграции на четверть в основном обеспечили выехавшие европейцы: из спада на 81 тыс. за год 51 тыс. пришлась на граждан ЕС. На фоне неопределенности относительно будущего статуса европейцев в Великобритании и падения курса фунта стерлингов к евро, злотому и другим валютам, резко возросло число желающих вернуться домой на восточные рубежи Евросоюза: в Польшу, Чехию, Словакию, Словению, Эстонию, Латвию, Литву и Венгрию.

«Эти данные показывают, что референдум о выходе из ЕС повлиял на решение людей приехать в Великобританию или покинуть ее, особенно на европейцев», — прокомментировало свою публикацию статистическое ведомство.

В то же время там подчеркнули, что пока что рано делать выводы о том, временное это явление или долгосрочный тренд.

Как отмечает Русская служба ВВС со ссылкой на статистические данные, чаще всего люди приезжают в Великобританию на заработки. Однако теперь у большинства при пересечении границы предложение о трудоустройстве уже на руках, тогда как число тех, кто приезжает только искать работу, неуклонно сокращается.

«Не стоит радоваться этим цифрам. С учетом того, что безработица находится на исторически низком уровне (4,5%), без трех миллионов мигрантов из ЕС стране грозит острая нехватка рабочей силы. Налицо признаки потери привлекательности Великобритании как места для жизни и работы, и это вызывает озабоченность», — прокомментировал статистику Институт директоров.

Как напоминает СМИ, премьер Великобритании Тереза Мэй в прошлом обещала сократить сальдо миграции до десятков тысяч, однако бывший мининстр финансов Джордж Осборн утверждал, что остальные члены правительства не верят в то, что эти показатели достижимы.

В свою очередь руководители крупных компаний и организаций предупреждают, что сокращение числа квалифицированных мигрантов, прибывающих в страну, серьезно затруднит работу многих предприятий, в частности, в национальной системе здравоохранения.